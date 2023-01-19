«Чемпионат» — официальный информационный партнёр Матча звёзд АСБ — 2023

Крупнейший спортивный портал России и Ассоциация студенческого баскетбола объявили о партнёрстве. В этом году «Чемпионат» станет информационным партнёром Матча звёзд АСБ, который пройдёт 4 февраля на «Арена-Север» в Красноярске.



Ассоциация студенческого баскетбола – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. Она объединяет более 800 команд из 70 регионов России, а также стран СНГ, ежегодно проводит более 5000 матчей. Около трети профессиональных баскетболистов страны имеют опыт выступления в чемпионате АСБ. Главная цель организации – привлекать максимально возможное число российских студентов к регулярным занятиям спортом, в частности баскетболом.



Матч звёзд АСБ — яркое событие на экваторе сезона, которое ежегодно объединяет самых выдающихся студентов-баскетболистов. Две мужские и две женские команды проводят выставочный шоу-матч, классические правила баскетбола трансформируются, чтобы сделать событие наиболее зрелищным. Также всех гостей ждёт шоу-программа, выступление хедлайнера, конкурс по броскам сверху и конкурсы трёхочковых. Впервые на Матче звёзд пройдет отдельный матч между женскими командами, а также драфт капитанов – команды выступят смешанными составами «Востока» и «Запада».

Матч Звёзд АСБ — 2022 прошел в Перми. Победу одержала команда «Восток».

Начало матча женских команд – в 15:25 по красноярскому времени, а мужских – в 18:30. Билеты можно купить на «Чемпионате».