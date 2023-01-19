«Чемпионат» — официальный информационный партнёр Матча звёзд АСБ — 2023

Крупнейший спортивный портал России и Ассоциация студенческого баскетбола объявили о партнёрстве. В этом году «Чемпионат» станет информационным партнёром Матча звёзд АСБ, который пройдёт 4 февраля на «Арена-Север» в Красноярске.
Ассоциация студенческого баскетбола – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. Она объединяет более 800 команд из 70 регионов России, а также стран СНГ, ежегодно проводит более 5000 матчей. Около трети профессиональных баскетболистов страны имеют опыт выступления в чемпионате АСБ. Главная цель организации – привлекать максимально возможное число российских студентов к регулярным занятиям спортом, в частности баскетболом.
Матч звёзд АСБ — яркое событие на экваторе сезона, которое ежегодно объединяет самых выдающихся студентов-баскетболистов. Две мужские и две женские команды проводят выставочный шоу-матч, классические правила баскетбола трансформируются, чтобы сделать событие наиболее зрелищным. Также всех гостей ждёт шоу-программа, выступление хедлайнера, конкурс по броскам сверху и конкурсы трёхочковых. Впервые на Матче звёзд пройдет отдельный матч между женскими командами, а также драфт капитанов – команды выступят смешанными составами «Востока» и «Запада».
Матч Звёзд АСБ — 2022 прошел в Перми. Победу одержала команда «Восток».
Начало матча женских команд – в 15:25 по красноярскому времени, а мужских – в 18:30. Билеты можно купить на «Чемпионате».
- 19 января 2023
-
13:56
-
13:16
-
13:09
-
12:48
-
11:14
-
10:33
-
10:24
-
09:29
-
09:21
-
09:16
-
09:16
-
06:47
-
06:06
-
00:55
-
00:31
- 18 января 2023
-
22:57
-
21:56
-
19:58
-
19:39
-
18:32
-
17:42
-
16:18
-
16:00
-
15:43
-
14:56
-
14:04
-
12:47
-
12:34
-
11:59
-
11:48
-
10:44
-
09:49
-
09:41
-
09:00
-
08:41