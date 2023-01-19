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«Мы просто послали всех к чёрту». Грин рассказал о четвёртом титуле «Голден Стэйт»

«Мы просто послали всех к чёрту». Грин рассказал о четвёртом титуле «Голден Стэйт»
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дрэймонд Грин рассказал о том, как команда отнеслась к четвёртому титулу за последние восемь лет.

«Я никогда не забуду, как после 10 игр сезона мы все смотрели друг на друга и говорили: «Эй, мы можем выиграть чемпионат». В 2017 году, когда сюда пришел Кей Ди, мы поняли, что не можем проиграть. Сначала мы были хорошими парнями, а потом стали суперзлодеями 2018 года. Я думаю, что последний чемпионат был чем-то вроде глазури на торте для всех этих событий. Типа, давайте сделаем это снова. Четвёртый чемпионат — это самый большой вынос для лиги. Мы просто послали всех к чёрту», — приводит слова Грина Fadeaway World.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

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