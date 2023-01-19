Томас Уимбуш: любые серии заканчиваются, и «Зенит» готов быть первым, кто обыграет ЦСКА
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Американский форвард «Зенита» Томас Уимбуш высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Он состоится завтра, 20 января. Начало встречи запланировано на 20:00 мск. Матч пройдёт в Москве.
«Мы знаем, что ЦСКА пока не потерпел ни одного поражения. Но любые серии заканчиваются, и «Зенит» готов быть первой командой, которая обыграет ЦСКА», — приводит слова Уимбуша пресс-служба «Зенита».
В настоящий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Санкт-Петербурга одержал 16 побед и потерпел пять поражений. ЦСКА является лидером чемпионата: армейцы выиграли 21 матч, не потерпев ни единого поражения.
«Зенит» в концовке уступил «Анадолу Эфес» в товарищеском турнире:
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