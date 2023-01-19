Алекс Инглиш отреагировал на то, что Йокич превзошёл его по числу ассистов за «Денвер»

Бывший игрок НБА Алекс Инглиш разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу того, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич обошёл его по количеству выполненных голевых передач в истории «Денвера».



«Я знал, что в конце концов мой рекорд по голевым передачам будет побит. Для меня большая честь видеть, что это сделал двукратный, точнее – трёхкратный самый ценный игрок НБА. Поздравляю, большой парень», — написал Инглиш.



Инглиш сделал 3679 результативных передач в 837 матчах за «Денвер». Йокич в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (122:118) превзошёл этот показатель.

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