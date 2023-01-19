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«Самара» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Самара» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ
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«Самара» одержала победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском». Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 78:71.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 20 очков. 15 баллов на свой счёт записал Владимир Пичкуров. По 10 очков набрали Джеймс Эннис и Иван Лазарев.

В составе «Минска» 17 очков набрал Владислав Близнюк. 11 баллов на счету Йована Шливанчанина.

«Самара» благодаря этой победе вышла на седьмое место в турнирной таблице первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, имея равное количество очков с «Пармой-Пари». «Минск» по итогам первого этапа турнира занял последнее, 12-е место. Обе команды продолжат выступление во второй группе во втором этапе турнира.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
19 января 2023, четверг. 18:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
78 : 71
Минск
Минск, Беларусь
Самара: Найт - 11, Пичкуров - 7, Эннис - 7, Лазарев - 6, Теодор - 6, Риверс - 5, Умрихин - 2, Барашков, Зверев, Карданахишвили, Чикарев, Шелекето
Минск: Близнюк - 14, Коско - 8, Ситник - 6, Смит - 6, Шливанчанин - 3, Эрнандес-Зиненко - 3, Микульский - 2, Стубеда - 2, Дуду, Мороз, Третьяк, Тростинецкий
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