«Самара» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Самара» одержала победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском». Встреча состоялась на стадионе «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого» в Самаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 78:71.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркос Найт, набравший 20 очков. 15 баллов на свой счёт записал Владимир Пичкуров. По 10 очков набрали Джеймс Эннис и Иван Лазарев.



В составе «Минска» 17 очков набрал Владислав Близнюк. 11 баллов на счету Йована Шливанчанина.



«Самара» благодаря этой победе вышла на седьмое место в турнирной таблице первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, имея равное количество очков с «Пармой-Пари». «Минск» по итогам первого этапа турнира занял последнее, 12-е место. Обе команды продолжат выступление во второй группе во втором этапе турнира.