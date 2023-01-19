Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич прокомментировал рекорд «Денвера», установленный им

Никола Йокич прокомментировал рекорд «Денвера», установленный им
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал рекорд клуба по результативным передачам, который он установил в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». После этой встречи Йокич превзошёл показатели Алекса Инглиша, на счету которого 3679 голевых пасов.

«Честно говоря, может даже быть, что это первое, чем я горжусь. Надеюсь, мои товарищи по команде любят играть со мной, потому что я делюсь мячом. Так что, быть может, это был первый раз, когда я немного гордился собой», — сказал Йокич в интервью после матча.

Напомним, в матче с «Миннесотой» Никола оформил трипл-дабл. Помимо 13 ассистов, на его счету 31 очко и 11 подборов.

Куда вкладывают свои деньги звёзды Национальной баскетбольной ассоциации?

Новость по теме
Алекс Инглиш отреагировал на то, что Йокич превзошёл его по числу ассистов за «Денвер»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023