Никола Йокич прокомментировал рекорд «Денвера», установленный им
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал рекорд клуба по результативным передачам, который он установил в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». После этой встречи Йокич превзошёл показатели Алекса Инглиша, на счету которого 3679 голевых пасов.
«Честно говоря, может даже быть, что это первое, чем я горжусь. Надеюсь, мои товарищи по команде любят играть со мной, потому что я делюсь мячом. Так что, быть может, это был первый раз, когда я немного гордился собой», — сказал Йокич в интервью после матча.
Напомним, в матче с «Миннесотой» Никола оформил трипл-дабл. Помимо 13 ассистов, на его счету 31 очко и 11 подборов.
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