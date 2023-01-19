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Леброн Джеймс рассказал, как нужно играть «Лейкерс», чтобы побеждать

Леброн Джеймс рассказал, как нужно играть «Лейкерс», чтобы побеждать
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об игре своей команды.

«Мы ограничены длиной скамейки. Так что до тех пор, пока в строй не вернутся некоторые из наших ключевых игроков, мы должны продолжать играть так, как играли в последних двух матчах. Мы должны играть в баскетбол без ошибок», — приводит слова Джеймса ESPN US.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» встречался с «Сакраменто Кингз» и уступил со счётом 111:116. Леброн стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На его счету 32 очка, восемь подборов и девять результативных передач. У «Сакраменто» наилучшую статистику показал Де'Аарон Фокс — 31 очко, три подбора и шесть передач.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:

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