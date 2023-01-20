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Результаты всех матчей Евролиги 19 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 19 января, турнирная таблица
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Закончились пять матчей 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В первой встрече игрового дня турецкий «Фенербахче» принимал «Монако». Матч закончился победой хозяев площадки со счётом 98:94 ОТ.

Во втором матче «Маккаби» из Тель-Авива встречался с немецкой командой «Альба». Со счётом 87:74 победу одержали игроки израильского клуба.

В двух других матчах встречались «Баскония» и «Барселона», а также итальянский «Виртус» и греческий «Панатинаикос». В противостоянии испанских команд сильнее оказалась «Барселона» (85:78). А в матче «Виртуса» и «Панатинаикоса» победу добыли первые – 74:64.

В заключительном матче игрового дня встречались игроки «Валенсии» и «Партизана». Со счётом 89:81 победу одержали хозяева площадки.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
19 января 2023, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
98 : 94
ОТ
Монако
Монако, Монако
Фенербахче: Уилбекин - 21, Хэйс - 18, Гудурич - 17, Мотли - 17, Калатес - 10, Букер - 8, Адетокунбо - 4, Эдвардс - 3, Бирсен, Махмутоглу, Пьерр, Хазер
Монако: Джеймс - 23, Уаттара - 19, Диалло - 13, Мотеюнас - 11, Окобо - 9, Холл - 7, Блоссомгейм - 6, Браун - 6, Кутюр, Лойд, Макунду, Стразель
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
19 января 2023, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
87 : 74
Альба
Берлин, Германия
Маккаби Тель-Авив: Болдуин - 33, Колсон - 11, Хиллиард - 9, Мартин - 8, Менко - 8, Зив - 6, Ди Бартоломео - 5, Соркин - 3, Коэн - 2, Небо - 2, Браун, Холлинс
Альба: Прочида - 12, Смит - 12, Олинде - 9, Шнайдер - 9, Зусман - 8, Кумадже - 6, Делов - 4, Ламмерс - 4, Ло - 4, Сикма - 4, Ветцель - 2, Тиман
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
19 января 2023, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
78 : 85
Барселона
Барселона, Испания
Баскония: Седекерскис - 16, Хоммс - 12, Гедрайтис - 11, Котсар - 10, Томпсон - 10, Ховард - 7, Маринкович - 6, Эноч - 6, Диес, Костелло, Куруц, Райэсте
Барселона: Миротич - 15, Йокубайтис - 13, Саторански - 11, Калинич - 9, Шанлы - 8, Да Силва - 7, Лапровиттола - 6, Хиггинс - 6, Ннаджи - 4, Абринес - 3, Тоби - 3, Курич
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
19 января 2023, четверг. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
74 : 64
Панатинаикос
Афины, Греция
Виртус Болонья: Шенгелия - 16, Теодосич - 12, Бако - 11, Лундберг - 9, Джайте - 8, Хэкетт - 7, Кординье - 5, Оджелей - 5, Мики - 1, Белинелли, Пайола, Уимс
Панатинаикос: Уолтерс - 15, Понитка - 13, Деррик Уильямс - 10, Бэйкон - 8, Ли - 7, Папаяннис - 6, Григонис - 3, Гудайтис - 2, Калаицакис, Калаицакис, Хугкас
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
19 января 2023, четверг. 22:45 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
89 : 81
Партизан
Белград, Сербия
Валенсия: Дублевич - 20, Уэбб III - 17, Джонс - 13, Пуэрто - 9, Радебо - 9, Прадилья - 8, Харпер - 4, Феррандо - 3, Александер - 2, Лопес-Аростеги - 2, Препелич - 2, Мари
Партизан: Экзам - 22, Пантер - 14, Трифунович - 9, Лессор - 8, Ледей - 7, Смайлагич - 7, Анджушич - 6, Нанналли - 5, Папапетру - 3, Аврамович, Вукчевич, Мадар
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