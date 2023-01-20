Результаты всех матчей Евролиги 19 января, турнирная таблица

Закончились пять матчей 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В первой встрече игрового дня турецкий «Фенербахче» принимал «Монако». Матч закончился победой хозяев площадки со счётом 98:94 ОТ.



Во втором матче «Маккаби» из Тель-Авива встречался с немецкой командой «Альба». Со счётом 87:74 победу одержали игроки израильского клуба.



В двух других матчах встречались «Баскония» и «Барселона», а также итальянский «Виртус» и греческий «Панатинаикос». В противостоянии испанских команд сильнее оказалась «Барселона» (85:78). А в матче «Виртуса» и «Панатинаикоса» победу добыли первые – 74:64.



В заключительном матче игрового дня встречались игроки «Валенсии» и «Партизана». Со счётом 89:81 победу одержали хозяева площадки.