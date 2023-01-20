Сергей Базаревич прокомментировал победу «Самары» над «Минском» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (78:71).



«Цифры неплохие – но матч получился тяжёлый. Мы практически всю игру лидировали, а соперник догонял. Мне кажется, злую шутку сыграло подсознательное желание решить всё в первой четверти.



Мы большего ждём от ребят со скамейки. Хотя сегодня Зверев отлично вышел и, наверное, заслужил большего доверия – но ротации так складываются, что не всегда удаётся найти некоторым игрокам время. Но они хорошо работают, и я надеюсь, что они будут помогать больше», — приводит слова Сергея Базаревича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

«Самара» благодаря этой победе вышла на седьмое место в турнирной таблице первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, имея равное количество очков с «Пармой-Пари». «Минск» по итогам первого этапа турнира занял последнее, 12-е место. Обе команды продолжат выступление во второй группе во втором этапе турнира.