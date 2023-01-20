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Леброн Джеймс высказался об уровне сына Бронни как игрока

Леброн Джеймс высказался об уровне сына Бронни как игрока
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о своём сыне Бронни.

«Он просто отличный универсальный игрок, но самое главное – величайший паренёк на свете! И к тому же он тоже профессионал!» — написал Леброн.

В октябре 2022 года стало известно, что Бронни подписал соглашение с американской компанией Nike. Сам Леброн заключил первый контракт с Nike в 2003 году. В конце 2015-го форвард «Лейкерс» подписал пожизненное соглашение с компанией. Ранее Леброн не раз признавался, что мечтает играть с сыном в одной команде. Лидер «Лос-Анджелеса» также говорил, что хотел бы провести свой последний сезон именно с Бронни — в какой бы команде ни играл его сын.

Бронни Джеймс не забил бросок на победу в присутствии Леброна:

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