Энтони Дэвис приступил к бесконтактным тренировкам

Звёздный бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис продолжает набирать форму и принял участие в бесконтактной тренировке команды. Об этом сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин со ссылкой на главного тренера Дарвина Хэма.



Напомним, что 29-летний американец пропускает матчи с 18 декабря прошлого года из-за травмы стопы. Изначально сообщалось, что тяжёлый форвард пропустит лишь месяц.



В текущем сезоне Дэвис принял участие в 25 играх, набирая в среднем 27,4 очка, 12,1 подбора и 2,6 передачи, реализуя броски с игры с процентом 59,4%, где 29% – трёхочковые броски. «Лейкерс» одержали 20 побед при 25 поражениях – это 13-е место в Западной конференции.

Примечательно, что лос-анджелесская команда в этом сезоне без Дэвиса одержала 9 побед на 11 поражений.