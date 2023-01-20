Комиссионер НБА рассказал, как планируется отпраздновать рекорд Леброна по очкам

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер высказался о том, как планируется отпраздновать выход звёздного нападающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на первое место по количеству набранных очков в лиге.



На данный момент обладателем рекорда является Карим Абдул-Джаббар, на счету которого 38 387 очков, у Леброна — 38 104 очка.



«Нет сомнений, игра будет остановлена, чтобы мы могли зафиксировать и сохранить этот момент в истории. Мяч, корзина, форма. Мы сделаем паузу, однозначно. При этом нельзя забывать и о балансе. На площадке будет и вторая команда, которая хочет выиграть, и нельзя отвлекать её. Скорее всего, остановимся после самого попадания, но более масштабные празднования будут позже», — приводит слова Сильвера BasketNews.