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Комиссионер НБА рассказал, как планируется отпраздновать рекорд Леброна по очкам

Комиссионер НБА рассказал, как планируется отпраздновать рекорд Леброна по очкам
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер высказался о том, как планируется отпраздновать выход звёздного нападающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на первое место по количеству набранных очков в лиге.

На данный момент обладателем рекорда является Карим Абдул-Джаббар, на счету которого 38 387 очков, у Леброна — 38 104 очка.

«Нет сомнений, игра будет остановлена, чтобы мы могли зафиксировать и сохранить этот момент в истории. Мяч, корзина, форма. Мы сделаем паузу, однозначно. При этом нельзя забывать и о балансе. На площадке будет и вторая команда, которая хочет выиграть, и нельзя отвлекать её. Скорее всего, остановимся после самого попадания, но более масштабные празднования будут позже», — приводит слова Сильвера BasketNews.

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