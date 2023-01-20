Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в столице Казахстана и завершилась победой гостей паркета со счётом 98:65.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Джейлен Бэрфорд и Девон Акун-Пёрселл, набравшие по 17 очков. 13 баллов на счету Захара Ведищева.

В составе «Астаны» 22 очка набрал Маркелл Джонсон. 17 баллов на счету Кваме Вона.

«Локомотив-Кубань» по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ занял шестое место, одержав 12 побед и потерпев 10 поражений. «Астана» с четырьмя победами и 18 поражениями стала 11-й по итогам первого этапа регулярного сезона.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
20 января 2023, пятница. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
67 : 98
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Астана: Джонсон - 22, Вон - 17, Балашов - 6, Майерс - 6, Майдекин - 4, Мурзагалиев - 3, Оразбеков - 3, Щербак - 3, Лиходей - 2, Каныгин - 1, Айткали, Марчук
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 17, Бэрфорд - 17, Ведищев - 13, Емченко - 11, Щербенев - 9, Квитковских - 8, Хортон - 8, Мартюк - 6, Узинский - 5, Паунич - 4, Елатонцев
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023