«Локомотив-Кубань» разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ

Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в столице Казахстана и завершилась победой гостей паркета со счётом 98:65.



Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Джейлен Бэрфорд и Девон Акун-Пёрселл, набравшие по 17 очков. 13 баллов на счету Захара Ведищева.



В составе «Астаны» 22 очка набрал Маркелл Джонсон. 17 баллов на счету Кваме Вона.



«Локомотив-Кубань» по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ занял шестое место, одержав 12 побед и потерпев 10 поражений. «Астана» с четырьмя победами и 18 поражениями стала 11-й по итогам первого этапа регулярного сезона.