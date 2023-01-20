УНИКС обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ
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Казанский УНИКС обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой гостей паркета со счётом 83:71.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 17 очков. 16 баллов набрал Дэрил Мэйкон. По 10 очков на счету Энтони Брауна и Луи Лабери.
В составе «Автодора» 20 очков набрал Малик Ньюмэн. 18 баллов на счету Данило Николича.
Казанский УНИКС по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ занял второе место, одержав 20 побед и потерпев два поражения. «Автодор» с семью победами и 15 поражениями стал девятым по итогам первого этапа регулярного сезона.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
20 января 2023, пятница. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
71 : 83
УНИКС
Казань, Россия
Автодор: Ньюмэн - 20, Николич - 18, Гаррет - 11, Загорац - 8, Колесников - 6, Мачадо - 4, Минченко - 2, Петенев - 2, Михайловский, Печкин, Пранаускис, Цыбиков
УНИКС: Рейнольдс - 17, Мэйкон - 16, Браун - 10, Лабери - 10, Димитриевич - 8, Жбанов - 8, Хантер - 8, Зайцев - 4, Одиноков - 2, Воронцевич, Забелин, Ткаченко
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