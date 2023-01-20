УНИКС обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Казанский УНИКС обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой гостей паркета со счётом 83:71.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 17 очков. 16 баллов набрал Дэрил Мэйкон. По 10 очков на счету Энтони Брауна и Луи Лабери.



В составе «Автодора» 20 очков набрал Малик Ньюмэн. 18 баллов на счету Данило Николича.



Казанский УНИКС по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ занял второе место, одержав 20 побед и потерпев два поражения. «Автодор» с семью победами и 15 поражениями стал девятым по итогам первого этапа регулярного сезона.