Лидер «Селтикс»: матч с «Уорриорз» был похож на игру в плей-офф

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун оценил победу своей команды над «Голден Стэйт Уорриорз» в очередном матче регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась победой «Селтикс» в овертайме со счётом 121:118.



«Это было похоже на матч плей-офф. «Голден Стэйт» играл очень интенсивно и сильно, я не сомневаюсь, что они горели желанием выиграть. Мы уступали на последних минутах четвёртой четверти в пять-семь очков, и тот факт, что в итоге мы дали отпор и переломили ситуацию, говорит о том, что команда показала свой рост. Мы двигаемся в верном направлении», — приводит слова Брауна ESPN.



«Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» в прошлом сезоне НБА встречались в финале. Чемпионами стали «Уорриорз», обыграв «Селтикс» со счётом 4-2.