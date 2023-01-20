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Лидер «Селтикс»: матч с «Уорриорз» был похож на игру в плей-офф

Лидер «Селтикс»: матч с «Уорриорз» был похож на игру в плей-офф
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун оценил победу своей команды над «Голден Стэйт Уорриорз» в очередном матче регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась победой «Селтикс» в овертайме со счётом 121:118.

«Это было похоже на матч плей-офф. «Голден Стэйт» играл очень интенсивно и сильно, я не сомневаюсь, что они горели желанием выиграть. Мы уступали на последних минутах четвёртой четверти в пять-семь очков, и тот факт, что в итоге мы дали отпор и переломили ситуацию, говорит о том, что команда показала свой рост. Мы двигаемся в верном направлении», — приводит слова Брауна ESPN.

«Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» в прошлом сезоне НБА встречались в финале. Чемпионами стали «Уорриорз», обыграв «Селтикс» со счётом 4-2.

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