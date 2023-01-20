Лидер «Селтикс»: матч с «Уорриорз» был похож на игру в плей-офф
Поделиться
Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун оценил победу своей команды над «Голден Стэйт Уорриорз» в очередном матче регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась победой «Селтикс» в овертайме со счётом 121:118.
«Это было похоже на матч плей-офф. «Голден Стэйт» играл очень интенсивно и сильно, я не сомневаюсь, что они горели желанием выиграть. Мы уступали на последних минутах четвёртой четверти в пять-семь очков, и тот факт, что в итоге мы дали отпор и переломили ситуацию, говорит о том, что команда показала свой рост. Мы двигаемся в верном направлении», — приводит слова Брауна ESPN.
«Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» в прошлом сезоне НБА встречались в финале. Чемпионами стали «Уорриорз», обыграв «Селтикс» со счётом 4-2.
Комментарии
- 20 января 2023
-
20:37
-
20:28
-
19:53
-
19:27
-
18:49
-
18:22
-
17:45
-
17:30
-
16:30
-
15:02
-
14:31
-
14:09
-
13:25
-
12:59
-
12:51
-
11:21
-
11:10
-
11:03
-
10:23
-
09:51
-
09:42
-
09:00
-
07:02
-
06:29
-
00:52
-
00:48
-
00:31
- 19 января 2023
-
23:58
-
23:46
-
23:16
-
22:49
-
21:53
-
21:42
-
20:56
-
20:43
Партнерский контент