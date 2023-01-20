Секулич прокомментировал победу «Локомотива-Кубань» в матче с «Астаной»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (98:67).



«Для «Локомотива-Кубань» предыдущие игры в Астане складывались непросто, были и поражения. Поэтому мы приехали сюда, чтобы показать максимально качественный баскетбол. У нас это получилось, мы провели одну из лучших игр в текущем сезоне. Это очень важная победа для нашей талантливой молодёжи, и для меня большое удовольствие видеть, как мои игроки, особенно молодые, демонстрируют прогресс, которого они достигли. Для меня также важно то, что мы играли как команда на протяжении всего матча, что стало важной составляющей победы», — приводит слова Александра Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.