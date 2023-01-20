НБА рассматривает возможность провести матч в Греции
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер сообщил, что лига рассматривает возможность проведения матча регулярного чемпионата в Греции.
«Признаюсь, Яннис Адетокунбо много раз говорил мне в личном разговоре, насколько это важный для него момент. И я знаю, что в руководстве «Милуоки» считают так же, поэтому мы рассматриваем возможность проведения матча в Греции. Я уже долго работаю в лиге. У нас уже было много отличных мероприятий в разных городах, и мы благодарны за такую возможность. Это сильный баскетбольный рынок», — приводит слова Сильвера BasketNews.
Стоит отметить, что НБА уже проводила матчи регулярного чемпионата в разных европейских странах: в Великобритании, Франции, Германии и Испании.
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