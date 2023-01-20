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Алексей Швед повторил рекорд сезона по количеству передач за игру

Алексей Швед повторил рекорд сезона по количеству передач за игру
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Защитник московского ЦСКА Алексей Швед в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» повторил рекорд сезона по количеству результативных передач за игру.

34-летний баскетболист провёл на площадке 32 минуты и отдал 16 результативных передач. Кроме того, Швед стал самым результативным игроком матча, набрав 24 очка. Он реализовал восемь бросков с игры из 16.

Ранее 16 передач за один матч в нынешнем сезоне удалось отдать французскому разыгрывающему «Зениту» Томасу Эртелю, который отметился этим достижением в матче с «Самарой» 24 ноября.

ЦСКА одержал победу над «Зенитом» со счётом 100:80 и завершил первый этап регулярного чемпионата без поражений. У армейцев 22 победы подряд со старта сезона.

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