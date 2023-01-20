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ЦСКА закончил первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ без поражений

ЦСКА закончил первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ без поражений
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Московский ЦСКА, одержавший победу над санкт-петербургским «Зенитом», завершил первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ без поражений. Московский клуб одержал 22 победы в 22 матчах и занял первое место в турнирной таблице по итогам первого этапа регулярного сезона.

Напомним, матч между ЦСКА и «Зенитом» прошёл на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершился победой хозяев паркета со счётом 100:80.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 16 передач. 27 очков в составе армейцев набрал Каспер Уэйр. 17 баллов на счету Деяна Давидоваца.

В составе «Зенита» 20 очков набрал Калеб Хомсли. Дабл-дабл из 17 очков и 10 передач на счету Томаса Эртеля.

«Зенит» с 16 победами и шестью поражениями по итогам первого этапа чемпионата стал третьим.

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