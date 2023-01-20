Расписание второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023
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В Единой лиге ВТБ завершился первый этап регулярного чемпионата сезона-2022/2023. Второй этап турнира стартует 28 января и завершится 26 марта.
С календарём второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ можно ознакомиться на «Чемпионате».
Напомним, по регламенту нынешнего сезона шесть лучших команд первого этапа проходят в группу А и получают автоматическую путёвку в плей-офф. В группе Б две лучшие команды по итогам второго этапа также сыграют в плей-офф турнира. Таким образом, перед второй частью сезона команды были поделены на две группы по шесть коллективов.
Группа А: ЦСКА, УНИКС, «Зенит», МБА, «Пари Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань».
Группа Б: «Парма-Пари», «Самара», «Автодор», «Енисей», «Астана», «Минск».
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