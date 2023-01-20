Итоги первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Завершился первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Последний матч первого этапа прошёл между ЦСКА и «Зенитом», прошлогодними финалистами Единой лиги ВТБ. Армейцы оказались сильнее (100:80) и одержали 22-ю победу подряд со старта сезона, улучшив собственный рекорд по этому показателю.

По итогам первого этапа московский ЦСКА лидирует в турнирной таблице, не потерпев ни одного поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС, у которого 20 побед при двух поражениях, а замыкает тройку сильнейших «Зенит».



Всего одна победа на первом этапе у «Минска», который располагается на последнем, 12-м месте.



Напомним, второй этап стартует 28 января и завершится 26 марта. В нём команды будут поделены на две группы.