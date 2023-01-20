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Состав групп второго этапа Единой лиги ВТБ

Состав групп второго этапа Единой лиги ВТБ
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В Единой лиге ВТБ завершился первый этап регулярного чемпионата сезона-2022/2023. По его итогам первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА, который одержал 22 победы и не потерпел ни одного поражения со старта сезона.

Второй этап турнира начнётся 28 января и завершится 26 марта. В нём команды будут поделены на группы в соответствии с местами в турнирной таблице.

Группа А: ЦСКА, УНИКС, «Зенит», МБА, «Пари Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань».

Группа Б: «Парма-Пари», «Самара», «Автодор», «Енисей», «Астана», «Минск».

Согласно регламенту нынешнего сезона Единой лиги ВТБ шесть лучших команд, попавшие в группу А, уже гарантировали себе участие в плей-офф весной этого года. В группе Б будут определены ещё две команды, которые присоединятся к первой шестёрке на стадии плей-офф.

Календарь второго этапа Единой лиги ВТБ
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Расписание второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023
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