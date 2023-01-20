Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (100:80).
«Это была классная игра, и болельщики, которые смотрели её в зале или по телевизору, наверняка получили удовольствие. Обе команды играли здорово, но мы – лучше, особенно во второй половине. Согласен с тренером Паскуалем, который сказал, что они не заслуживали уступить 20 очков – реальная разница была не так велика. Но это не отнимает заслуг наших игроков. То, как мы играли во второй половине… Мы должны ценить такие моменты и стараться играть так же дальше. Сейчас завершилась только первая часть сезона, и в конце концов будет важен только тот результат, который будет показан на финише. Мы продолжим тренироваться и улучшать свою игру», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Эта победа стала для ЦСКА 22-й в 22 матчах первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
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