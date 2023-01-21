Дабл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Майами Хит»

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НБА в нынешнем сезоне, в котором «Даллас Маверикс» встречался с «Майами Хит». Игра завершилась победой хозяев паркета со счётом 115:90.

Самым результативным игроком у «Далласа» стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, оформивший дабл-дабл: 34 очка, 12 подборов и 7 передач. Также стоит отметить американского защитника Спенсера Динвидди, который набрал 19 очков, сделал три подбора и две передачи.

Самым результативным у гостей стал защитник Виктор Оладипо. На его счету 20 очков и две передачи. Американский центровой Эдрис Адебайо набрал 18 очков, сделал 11 подборов и 4 передачи, таким образов оформив дабл-дабл в этом противостоянии.