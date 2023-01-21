Дабл-дабл Дончича принёс «Далласу» победу над «Майами Хит»
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В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НБА в нынешнем сезоне, в котором «Даллас Маверикс» встречался с «Майами Хит». Игра завершилась победой хозяев паркета со счётом 115:90.
Самым результативным игроком у «Далласа» стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, оформивший дабл-дабл: 34 очка, 12 подборов и 7 передач. Также стоит отметить американского защитника Спенсера Динвидди, который набрал 19 очков, сделал три подбора и две передачи.
Самым результативным у гостей стал защитник Виктор Оладипо. На его счету 20 очков и две передачи. Американский центровой Эдрис Адебайо набрал 18 очков, сделал 11 подборов и 4 передачи, таким образов оформив дабл-дабл в этом противостоянии.
НБА - регулярный чемпионат
21 января 2023, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
115 : 90
Майами Хит
Майами
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Динвидди - 19, Баллок - 15, Грин - 12, Финни-Смит - 10, Хардуэй-младший - 8, Пауэлл - 6, Лоусон - 5, Дав. Бертанс - 2, Нтиликина - 2, Харди - 2, Вуд, Клебер , Макги, Пинсон, Райт
Майами Хит: Оладипо - 20, Адебайо - 18, Хироу - 16, Батлер - 12, Винсент - 10, Мартин - 7, Лоури - 5, Хайсмит - 2, Дедмон, Йович, Кэйн, Робинсон, Робинсон, Страс, Хаслем, Юртсевен
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