«Уорриорз» без лидеров обыграли на выезде «Кавальерс»

«Голден Стэйт Уорриорз» провёл выездной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Кливленд Кавальерс» и одержал победу со счётом 120:114 в основное время.

За «Уорриорз» не сыграли разыгрывающий Стефен Карри, форварды Дрэймонд Грин, Эндрю Уиггинс и атакующий защитник Клэй Томпсон.



Как сообщает инсайдер The Athletic, Карри пропустил встречу из-за травмы бедра. Тем временем Грин и Томпсон не сыграли из-за травм пальца и ахилла соответственно. Уиггинс пропустил встречу из-за повреждения ноги.



В составе «воинов» против «Кливленда» больше всех очков набрал атакующий защитник Джордан Пул – 32. В его активе также три подбора и две результативные передачи. Тай Джереми Джером, в свою очередь, добавил 22 балла, включая восемь передач.



У «Кавальерс» стоит выделить атакующего защитника Дариуса Гарлэнда, набравшего 31 очко и девять результативных передач, и защитника Кариса Леверта, в активе которого 22 очка и пять подборов.