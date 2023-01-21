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«Уорриорз» без лидеров обыграли на выезде «Кавальерс»

«Уорриорз» без лидеров обыграли на выезде «Кавальерс»
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«Голден Стэйт Уорриорз» провёл выездной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Кливленд Кавальерс» и одержал победу со счётом 120:114 в основное время.

За «Уорриорз» не сыграли разыгрывающий Стефен Карри, форварды Дрэймонд Грин, Эндрю Уиггинс и атакующий защитник Клэй Томпсон.

Как сообщает инсайдер The Athletic, Карри пропустил встречу из-за травмы бедра. Тем временем Грин и Томпсон не сыграли из-за травм пальца и ахилла соответственно. Уиггинс пропустил встречу из-за повреждения ноги.

В составе «воинов» против «Кливленда» больше всех очков набрал атакующий защитник Джордан Пул – 32. В его активе также три подбора и две результативные передачи. Тай Джереми Джером, в свою очередь, добавил 22 балла, включая восемь передач.

У «Кавальерс» стоит выделить атакующего защитника Дариуса Гарлэнда, набравшего 31 очко и девять результативных передач, и защитника Кариса Леверта, в активе которого 22 очка и пять подборов.

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2023, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
114 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 31, ЛеВерт - 22, Мобли - 17, Осман - 13, Лав - 12, Аллен - 8, Стивенс - 5, Окоро - 4, Нето - 2, Дьяките, Лопес, Митчелл, Мобли, Рубио, Уиндлер, Уэйд
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 32, Джером - 22, Дивинченцо - 17, Грин - 13, Лэмб - 12, Куминга - 10, Болдуин Мл. - 7, Луни - 4, Муди - 3, Грин, Игуодала, Карри, Роллинз, Томпсон, Уайзмен, Уиггинс
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