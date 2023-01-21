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«Я должен стать лидером команды». Дрэймонд Грин — о неудачах «Уорриорз»

«Я должен стать лидером команды». Дрэймонд Грин — о неудачах «Уорриорз»
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин взял на себя вину в неудачах калифорнийской команды.

«Все наши выявленные недостатки – это исключительно моя вина. Я не был тем лидером, которым должен был быть. Я должен стать лидером команды, которая так или иначе нуждается во мне», – сказал Грин в подкасте The Volume.

В текущем сезоне 32-летний американец принял участие в 41 матче, набирая в среднем восемь очков, 7,1 подбора и 6,8 передачи. «Уорриорз» занимают в Западной конференции итоговое девятое место с 22 победами при 23 поражениях. Без Грина «Голден Стэйт» провёл в этом сезоне четыре игры, где были зафиксированы поражения.

Сегодня «воины» одержали выездную победу над «Кливленд Кавальерс» со счётом 120:114. Ключевые игроки в лице Стефена Карри, Клэя Томпсона, Эндрю Уиггинса и Дрэймонда пропустили встречу из-за травм.

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