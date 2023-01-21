Леброну Джеймсу осталось 260 очков до легендарного рекорда Абдул-Джаббара
Поделиться
Звёздный американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» набрал 23 очка и стал ещё ближе к легендарному рекорду Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру.
На счету Леброна Джеймса теперь 38 107 очков, что на 260 меньше, чем у Абдул-Джаббара, который набрал в НБА 38 367 очков.
Летом прошлого года в межсезонье Леброн подписал новый контракт с «Лейкерс». Сообщалось, что форвард будет получать по нему $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне после 46 матчей регулярного чемпионата располагается на 13-м месте в Западной конференции.
Комментарии
- 21 января 2023
-
10:06
-
09:20
-
09:17
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
08:57
-
06:04
-
00:47
-
00:28
- 20 января 2023
-
23:53
-
23:40
-
22:22
-
22:21
-
22:11
-
22:06
-
22:03
-
22:01
-
21:41
-
21:26
-
20:37
-
20:28
-
19:53
-
19:27
-
18:49
-
18:22
-
17:45
-
17:30
-
16:30
-
15:02
-
14:31
-
14:09
-
13:25
-
12:59
-
12:51
Партнерский контент