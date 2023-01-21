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Леброну Джеймсу осталось 260 очков до легендарного рекорда Абдул-Джаббара

Леброну Джеймсу осталось 260 очков до легендарного рекорда Абдул-Джаббара
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Звёздный американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» набрал 23 очка и стал ещё ближе к легендарному рекорду Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру.

На счету Леброна Джеймса теперь 38 107 очков, что на 260 меньше, чем у Абдул-Джаббара, который набрал в НБА 38 367 очков.

Летом прошлого года в межсезонье Леброн подписал новый контракт с «Лейкерс». Сообщалось, что форвард будет получать по нему $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне после 46 матчей регулярного чемпионата располагается на 13-м месте в Западной конференции.

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