Чарльз Баркли: нас ждёт один из самых мощных дедлайнов

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли выразил мнение, что дедлайн Национальной баскетбольной ассоциации будет богат на события. Дедлайн намечен на 9 февраля 2023 года.

«Думаю, нас ждёт один из самых мощных дедлайнов в истории лиги. По моему мнению, сейчас около восьми команд готовы построить чемпионский состав прямо здесь и сейчас. И они пойдут на это, приговаривая себе: «Нам срочно нужно действовать!» – заявил Баркли во время эфира шоу NBA on TNT.

Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.