Деннис Шрёдер совершил ключевое действие в концовке матча. Видео

Немецкий разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер во время домашнего матча с «Мемфис Гриззлиз» совершил перехват при счёте 119:120 за 10 секунд до конца игры, когда владение было у гостевой команды.
После чего 29-летний баскетболист успешно завершил атаку «озёрников» попаданием с фолом. Шрёдер реализовал штрафной бросок, тем самым сделав счёт 122:120.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Встреча между «Лейкерс» и «Мемфисом» завершилась со счётом 122:121. Деннис набрал 19 очков, восемь подборов и восемь передач за 33 минуты, проведённых на площадке. Больше всего баллов в составе лос-анджелесской команды набрал звёздный форвард Леброн Джеймс – 23.
На данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место на Западе, одержав 21 победу при 25 поражениях.
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