Баскетболист «Зенита» Захаров успешно перенёс операцию после разрыва крестообразных связок

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Денис Захаров успешно перенёс операцию на колене после разрыва крестообразных связок, сообщает РИА Новости Спорт с ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Также сообщается, что вероятно, Захаров будет вынужден пропустить оставшуюся часть сезона. Сроки восстановления пока не определены.



Напомним, Денис Захаров получил разрыв передней крестообразной связки во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (73:71).



После первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице. У петербургского клуба 16 побед при шести поражениях. «Зенит» является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ.

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