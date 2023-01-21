Определён MVP 20-го тура Евролиги

Защитник израильского «Маккаби» Уэйд Болдуин стал MVP 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с берлинской «Альбой» (87:74) Болдуин записал в свой актив 33 очка (8/13 двухочковых, 4/8 трёхочковых, 5/6 штрафных), три подбора, шесть результативных передач и один перехват при рейтинге эффективности 35 баллов. Болдуин стал MVP тура Евролиги в первый раз за нынешний сезон.
В список лучших игроков тура вошли также баскетболист «Олимпии Милан» Брэндон Дэвис (21 балл), игрок «Монако» Альфа Диалло (26 баллов), баскетболист «Валенсии» Боян Дублевич и игрок «Фенербахче» Джонатан Мотли (оба — 25 баллов).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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