Единая лига ВТБ объявила символическую пятёрку тура

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила символическую пятёрку по итогам очередного тура. В топ-5 лучших баскетболистов вошли игроки ЦСКА Алексей Швед и Каспер Уэйр, Тайлор Онгвае («Парма-Пари»), Александр Ганькевич («Пари Нижний Новгород») и Дэрил Мэйкон (УНИКС).
Дуэт Швед — Уэйр привел ЦСКА к победе над «Зенитом» (100:80). Алексей Швед оформил дабл-дабл из 24 очков и рекордных в карьере 16 передач, а Каспер Уэйр стал самым результативным игроком матча: 27 очков и 6 из 10 с периметра.
Онгвае набрал 25 очков при 5 из 6 издали, 3 подбора, 2 перехвата и 2 блок-шота против «Енисея» (88:75).
Александр Ганькевич стал одним из самых эффективных игроков «Пари Нижнего Новгорода» в гостевой встрече с МБА (88:55).
Дэрил Мэйкон помог УНИКСу одержать 8-ю победу подряд, набрав 16 очков, 4 передачи, 3 перехвата и 2 подбора в матче против «Автодора» в Саратове (83:71).
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