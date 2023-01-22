«Милуоки» пытался заполучить специалиста по трёхочковым

Руководство «Милуоки Бакс» вело переговоры с «Хьюстон Рокетс» по поводу возможного обмена с участием атакующего защитника Эрика Гордона.
Как пишет инсайдер Марк Стайн на платформе Substack, «Бакс» предлагали за 34-летнего ветерана как минимум четыре драфт-пика второго раунда.
В текущем сезоне Гордон принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 12,3 очка, делая 2,6 передачи и два подбора при проценте реализации бросков с игры 43%, где 34,8% – трёхочковые.
«Бакс» занимают третье место в Восточной конференции с 29 победами при 17 поражениях. Тем временем «Рокетс» находятся на последнем месте Запада с 10 победами и 36 поражениями.
Отметим, что Эрик Гордон за карьеру реализует броски из-за дуги с процентом 37%, совершая в среднем за игру 6,2 попытки.
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