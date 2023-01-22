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Результаты всех матчей НБА 22 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 22 января, турнирная таблица
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22 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Торонто Рэпторс» – «Бостон Селтикс» – 104:106.
«Вашингтон Уизардс» – «Орландо Мэджик» – 138:118.
«Атланта Хоукс» – «Шарлотт Хорнетс» – 118:122.
«Кливленд Кавальерс» – «Милуоки Бакс» – 114:102.
«Миннесота Тимбервулвз» – «Хьюстон Рокетс» – 113:104.
«Финикс Санз» – «Индиана Пэйсерс» – 112:107.
«Сакраменто Кингз» – «Филадельфия Сиксерс» – 129:127.

В самом результативном матче дня японский форвард «Уизардс» Руи Хатимура набрал 30 очков и совершил пять подборов.

В вечерней программе игрового дня пройдут две встречи: «Даллас Маверикс» сразится с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Майами Хит» сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Турнирная таблица НБА
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