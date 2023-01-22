Леброн — лучший в сезоне по набору очков в заключительных четвертях

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является лидером в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации по суммарному количеству набранных очков в заключительных четвертях – 319.

Как сообщает портал Statmuse, в пятёрку лучших по этому показателю также входят разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг (302), разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Де'Аарон Фокс (302), лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум (295) и лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан (284).

Напомним, 38-летному Джеймсу осталось набрать 260 очков, чтобы обойти члена Зала славы и шестикратного чемпиона НБА Карима Абдул-Джаббара и занять первое место в истории лиги по количеству очков за карьеру.

Следующий матч «Лейкерс» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде 23 января (5:00 мск).