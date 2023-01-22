«Это правильный вариант». Деннис Шрёдер — о своём переходе в «Лейкерс» в межсезонье

Немецкий разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер прокомментировал заключённый в прошлом межсезонье контракт с лос-анджелесским клубом. Текущее соглашение игрока с «озёрниками» на сумму $ 2,64 млн рассчитано до конца сезона-2022/2023.

«Конечно, у меня была пара других предложений. Но, как мне показалось, перейти в «Лейкерс» – это правильный вариант. Про себя думал: «Я точно должен оказаться там!» – цитирует 29-летнего баскетболиста Orange County Register.

В текущем сезоне Деннис принял участие в 32 матчах, набирая в среднем 12,2 очка, делая 3,8 передачи и 2,3 подбора при проценте реализации бросков с игры 42,6%, где 35,8% – трёхочковые.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает в Западной конференции 13-е место с 21 победами при 25 поражениях. Следующий матч «Лейкерс» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде 23 января (5:00 мск).