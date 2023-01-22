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Джей Джей Редик сравнил Домантаса Сабониса с Йокичем

Джей Джей Редик сравнил Домантаса Сабониса с Йокичем
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Бывший игрок НБА, ныне известный телевизионный эксперт Джей Джей Редик оценил выступление тяжёлого форварда «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса, сравнив его с центровым «Денвер Наггетс» Николой Йокичем.

«Не хочу проявить неуважение к Домантасу, но он – это функционально упрощённая версия Николы Йокича. Он не Йокич для бедных, потому что Домантас чертовски хорош», – заявил Редик во время своего подкаста на YouTube.

В текущем сезоне 26-летний Сабонис принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 18,8 очка, делая 12,6 подбора и 7,3 передачи при проценте реализации бросков 61,1%, где 36,5% – трёхочковые.

«Кингз» занимают третье место в Западной конференции с 26 победами при 19 поражениях. Следующий матч «короли» проведут с «Мемфис Гриззлиз» 24 января (6:30 мск).

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