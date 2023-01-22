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Эксперт: Леброн проводит свой лучший год в качестве игрока «Лейкерс»

Эксперт: Леброн проводит свой лучший год в качестве игрока «Лейкерс»
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Бывший игрок и чемпион НБА, ныне телевизионный эксперт Брайан Скалабрини дал высокую оценку выступлению звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в текущем сезоне.

«Давайте вспомним чемпионский сезон Леброна в составе «Лейкерс». Сколько он там очков в среднем набирал? Около 25, верно?

В этом сезоне складывается другое впечатление: мне кажется, Джеймс проводит свой лучший год в качестве игрока «Лейкерс», – заявил Скалабрини в эфире SiriusXM NBA Radio.

Напомним, 38-летному форварду лос-анджелесской команды осталось набрать 260 очков, чтобы обойти члена Зала славы и шестикратного чемпиона НБА Карима Абдул-Джаббара и занять первое место в истории лиги по количеству очков за карьеру.

Следующий матч «озёрники» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде 23 января (5:00 мск).

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