Эксперт: Леброн проводит свой лучший год в качестве игрока «Лейкерс»

Бывший игрок и чемпион НБА, ныне телевизионный эксперт Брайан Скалабрини дал высокую оценку выступлению звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в текущем сезоне.
«Давайте вспомним чемпионский сезон Леброна в составе «Лейкерс». Сколько он там очков в среднем набирал? Около 25, верно?
В этом сезоне складывается другое впечатление: мне кажется, Джеймс проводит свой лучший год в качестве игрока «Лейкерс», – заявил Скалабрини в эфире SiriusXM NBA Radio.
Напомним, 38-летному форварду лос-анджелесской команды осталось набрать 260 очков, чтобы обойти члена Зала славы и шестикратного чемпиона НБА Карима Абдул-Джаббара и занять первое место в истории лиги по количеству очков за карьеру.
Следующий матч «озёрники» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде 23 января (5:00 мск).
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