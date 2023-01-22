Комиссионер НБА допустил, что лига пересмотрит правила в конце сезона

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о выросшей результативности в текущем сезоне и допустил, что лига пересмотрит правила в конце сезона.
«Мы не боимся изменений, постоянно проводим переоценку и следим за ситуацией. Думаю, что рекордные рейтинги указывают нам, что игра захватывающая как никогда, но мы не боимся пересмотреть правила. По ходу сезона обычно мы не вносим изменений, но в конце можем оценить данные и что-то пересмотреть.
Сейчас четверо из пяти лучших бомбардиров — иностранцы. Эти ребята прибывают отовсюду. Нас критикуют, что мы хотим больше трёхочковых, но я помню, что когда-то говорили, что все бросают только сверху и никто не умеет попадать из-за дуги. Теперь, наоборот, не хватает игры под кольцом», — приводит слова Сильвера The Athletic.
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