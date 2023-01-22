Майкл Джордан объяснил, почему он сменил номер после возвращения

Легендарный баскетболист Майкл Джордан рассказал, почему он решил выбрать новый номер после своего возвращения в 1995 году.

«Я не хотел носить 23-й номер, потому что знал, что мой отец не будет наблюдать за мной, и я чувствовал, что это новое начало, а 45-й был моим первым номером, когда я играл в школе.

Я нервничал, потому что давно не играл на соревнованиях, и я просто чувствовал себя голым, потому что там не было моего отца», — приводит слова Джордана Fadeaway World.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан: