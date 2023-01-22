Гомельский рассказал, что бы он изменил в игре ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, какие коррективы он бы внёс в игру ЦСКА в этом сезоне.
«Райкович — реалист. Он предложил тактику позиционного нападения, отталкиваясь от того, какие игроки есть в составе и что они умеют (каждый в отдельности и вместе). Конечно, мне бы хотелось видеть позиционное нападение более разнообразным. Но при такой средней результативности команды и победной серии — это придирка. Вот в защите, при наличии на площадке Милутинова, напрашивается зона 2-3. Но ЦСКА не играет зонную защиту», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, ЦСКА завершил первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ без поражений. Московский клуб одержал 22 победы в 22 матчах и занял первое место в турнирной таблице по итогам первого этапа регулярного сезона.
- 22 января 2023
-
20:20
-
18:34
-
17:39
-
16:01
-
14:44
-
13:40
-
12:24
-
12:01
-
11:46
-
11:31
-
11:14
-
10:31
-
10:07
-
09:54
-
09:25
-
09:13
-
08:40
-
03:25
-
00:50
- 21 января 2023
-
23:57
-
22:42
-
20:51
-
19:37
-
18:04
-
16:30
-
15:28
-
15:14
-
14:00
-
13:15
-
12:38
-
12:23
-
11:57
-
11:35
-
11:01
-
10:48