Гомельский рассказал, что бы он изменил в игре ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, какие коррективы он бы внёс в игру ЦСКА в этом сезоне.

«Райкович — реалист. Он предложил тактику позиционного нападения, отталкиваясь от того, какие игроки есть в составе и что они умеют (каждый в отдельности и вместе). Конечно, мне бы хотелось видеть позиционное нападение более разнообразным. Но при такой средней результативности команды и победной серии — это придирка. Вот в защите, при наличии на площадке Милутинова, напрашивается зона 2-3. Но ЦСКА не играет зонную защиту», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, ЦСКА завершил первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ без поражений. Московский клуб одержал 22 победы в 22 матчах и занял первое место в турнирной таблице по итогам первого этапа регулярного сезона.