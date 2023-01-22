Источник: Адриен Морман заключил контракт с «Зенитом»

Форвард Адриен Морман (34 года, 203 см) заключил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2022/2023, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Напомним, игрок выступал в нынешнем сезоне за «Монако». Француз сыграл 16 матчей в Евролиге, набирая в среднем 2,9 очка и 2,8 подбора за 14,6 минуты на площадке.

Адриен Морман отсутствовал на тренировках «Монако» в течение последних нескольких недель и в пятницу был официально исключён из команды.



Морман является двукратным чемпионом Евролиги в составе турецкого «Анадолу Эфес» (2021, 2022). Прошедшим летом форвард перешёл в «Монако», однако не сумел закрепиться в новой команде.