Ирвинг: мы очень похожи со Стефеном Карри. Мне это нравится
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Голден Стэйт Уорриорз», а также сравнил себя с лидером «воинов» Стефеном Карри.
«Я мог бы набрать кучу превосходных слов для Стефа. Мы очень похожи с ним, и мне это нравится.
Всё будет зависеть от командного отношения, с которым мы подойдём к воскресному матчу. И это действительно основа нашего роста в этом процессе, в котором мы сейчас находимся.
Взлёты и падения будут приходить и уходить. Но мы просто должны оставаться уравновешенными и последовательными. Я стараюсь показывать пример каждый день, играю на пределе и делаю всё возможное, чтобы победить. Так что я чувствую себя хорошо», — приводит слова Ирвинга Heavy.
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