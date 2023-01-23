«Клипперс» на выезде обыграли «Даллас», несмотря на дабл-дабл Дончича

Завершился матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Даллас Маверикс» на своей площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Счёт встречи — 112:98 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал словенец Лука Дончич, который записал в свой актив 29 очков, 10 подборов и четыре передачи. Также стоит отметить Тима Хардуэя, который набрал 22 очка. У «Клипперс» наилучшую результативность продемонстрировал Кавай Леонард — 30 очков, девять подборов и три передачи. Пол Джордж набрал 21 очко, пять подборов и четыре передачи.

«Лос-Анджелес Клипперс» теперь занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 25 побед при 24 поражениях. «Даллас» идёт пятым — 25 побед, 23 поражения.