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«Клипперс» на выезде обыграли «Даллас», несмотря на дабл-дабл Дончича

«Клипперс» на выезде обыграли «Даллас», несмотря на дабл-дабл Дончича
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Завершился матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Даллас Маверикс» на своей площадке принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Счёт встречи — 112:98 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал словенец Лука Дончич, который записал в свой актив 29 очков, 10 подборов и четыре передачи. Также стоит отметить Тима Хардуэя, который набрал 22 очка. У «Клипперс» наилучшую результативность продемонстрировал Кавай Леонард — 30 очков, девять подборов и три передачи. Пол Джордж набрал 21 очко, пять подборов и четыре передачи.

«Лос-Анджелес Клипперс» теперь занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 25 побед при 24 поражениях. «Даллас» идёт пятым — 25 побед, 23 поражения.

НБА - регулярный чемпионат
22 января 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
98 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Хардуэй-младший - 22, Динвидди - 21, Пауэлл - 9, Финни-Смит - 8, Грин - 6, Дав. Бертанс - 3, Баллок, Вуд, Клебер , Лоусон, Макги, Нтиликина, Пинсон, Райт, Харди
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Джордж - 21, Пауэлл - 19, Джексон - 10, Батюм - 8, Моррис - 8, Мэнн - 7, Зубац - 6, Ковингтон - 3, Бостон, Браун, Диабате, Кеннард, Коффи, Престон, Уолл
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