Результаты всех матчей НБА 23 января, турнирная таблица

23 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Даллас Маверикс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 98:112
«Майами Хит» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 138:118
«Торонто Рэпторс» – «Нью-Йорк Никс» – 125:116
«Денвер Наггетс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 99:101
«Финикс Санз» – «Мемфис Гриззлиз» – 112:110
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Бруклин Нетс» – 116:120
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 112:121
В последнем матче самым результативным игроком у «Портленда» стал американский защитник Анферни Саймонс, набравший 31 очко, не сделавший подборов, но совершивший две передачи. Также стоит отметить американского разыгрывающего Дэмьена Лилларда, который набрал 24 очка, сделал шесть подборов и десять передач. Дабл-дабл у гостей заработал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, 10 подборов и четыре передачи. Также отметился американский центровой Томас Брайант, который набрал 31 очко, сделал 14 подборов и одну передачу.
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