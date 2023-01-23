Стив Керр высказался после поражения от «Бруклина»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Бруклин Нетс». «Голден Стэйт» уступил со счётом 116:120.



«Мы ещё недостаточно хороши, чтобы вытаскивать матчи. Мы должны стать лучше. Сейчас у нас были некоторые ошибки при игре в защите», — сказал Керр на пресс-конференции.



В настоящий момент «Голден Стэйт» занимает десятое место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. Игроки «Уорриорз» одержали 23 победы и потерпели 24 поражения. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (33 победы, 14 поражений). В следующем туре «Голден Стэйт» сыграет с «Мемфис Гриззлиз». Матч состоится 26 января.

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