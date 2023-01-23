Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Зайари Уильямс под сирену реализовал бросок из своей трёхсекундной зоны. Видео

Зайари Уильямс под сирену реализовал бросок из своей трёхсекундной зоны. Видео
Комментарии

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Зайари Уильямс реализовал бросок практически от своего кольца в матче регулярного чемпионата НБА. Это случилось в выездной встрече с клубом «Финикс Санз» (110:112). Уильямс здорово поборолся с соперником за мяч, после чего совершил бросок менее чем за секунду до сирены об окончании третьей четверти.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В этом матче Уильямс набрал 16 очков. Кроме того, в его активе пять подборов. Самым результативным игроком встречи был разыгрывающий Джа Морант, на счету которого 27 очков, пять подборов и восемь передач. У «Финикса» больше всего очков на счету Микала Бриджеса (24).

Новость по теме
Результаты всех матчей НБА 23 января, турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023