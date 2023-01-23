Зайари Уильямс под сирену реализовал бросок из своей трёхсекундной зоны. Видео

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Зайари Уильямс реализовал бросок практически от своего кольца в матче регулярного чемпионата НБА. Это случилось в выездной встрече с клубом «Финикс Санз» (110:112). Уильямс здорово поборолся с соперником за мяч, после чего совершил бросок менее чем за секунду до сирены об окончании третьей четверти.

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В этом матче Уильямс набрал 16 очков. Кроме того, в его активе пять подборов. Самым результативным игроком встречи был разыгрывающий Джа Морант, на счету которого 27 очков, пять подборов и восемь передач. У «Финикса» больше всего очков на счету Микала Бриджеса (24).