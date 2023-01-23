«Ненавидим». Стефен Карри сделал заявление после поражения в матче с «Бруклин Нетс»

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о поражении в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Бруклин Нетс». «Голден Стэйт» проиграл со счётом 116:120.



«Проигрыш — отстой, и неважно, что за причина к нему привела. Когда проигрываешь, испытываешь ужасное чувство. Мы это ненавидим. Никто сейчас не хочет думать, что у нас может не получиться. Однако наша задача — не оказаться в ситуации, когда каждый второй матч нам приходится объяснять, почему не справились с работой», — сказал Карри на пресс-конференции.



Карри в матче с «Бруклином» набрал 26 очков. Кроме того, на его счету шесть подборов и семь результативных передач.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: