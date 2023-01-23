Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ненавидим». Стефен Карри сделал заявление после поражения в матче с «Бруклин Нетс»

«Ненавидим». Стефен Карри сделал заявление после поражения в матче с «Бруклин Нетс»
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался о поражении в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Бруклин Нетс». «Голден Стэйт» проиграл со счётом 116:120.

«Проигрыш — отстой, и неважно, что за причина к нему привела. Когда проигрываешь, испытываешь ужасное чувство. Мы это ненавидим. Никто сейчас не хочет думать, что у нас может не получиться. Однако наша задача — не оказаться в ситуации, когда каждый второй матч нам приходится объяснять, почему не справились с работой», — сказал Карри на пресс-конференции.

Карри в матче с «Бруклином» набрал 26 очков. Кроме того, на его счету шесть подборов и семь результативных передач.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:

Новость по теме
Кайри Ирвинг высказался о первом номере «Бруклина» при отсутствии Дюранта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023