Леброн высказался о травмированном Энтони Дэвисе
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о процессе восстановления товарища по команде Энтони Дэвиса. Напомним, Дэвис получил травму стопы в декабре прошлого года. С тех пор он не появлялся на площадке.
«Я не хочу слишком волноваться. Я просто хочу, чтобы у него было столько времени, сколько ему нужно. А когда он будет готов и почувствует, что готов надеть форму, я снова буду взволнован», — приводит слова Джеймса Lakers Daily.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 27,4 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи.
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс танцует на яхте во время тренировки:
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