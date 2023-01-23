Леброн высказался о травмированном Энтони Дэвисе

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о процессе восстановления товарища по команде Энтони Дэвиса. Напомним, Дэвис получил травму стопы в декабре прошлого года. С тех пор он не появлялся на площадке.



«Я не хочу слишком волноваться. Я просто хочу, чтобы у него было столько времени, сколько ему нужно. А когда он будет готов и почувствует, что готов надеть форму, я снова буду взволнован», — приводит слова Джеймса Lakers Daily.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 27,4 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс танцует на яхте во время тренировки: