Бывший игрок НБА: нравится наблюдать за игрой Мусы

Центровой Энес Кантер Фридом, последний раз появлявшийся на площадке Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2021/2022 в составе «Бостон Селтикс», заявил, что ему импонирует игра лёгкого форварда мадридского «Реала» Джанана Мусы.

«Помню его период в НБА, я наблюдал за ним. Исключительный игрок. Сейчас мне нравится наблюдать за европейским баскетболом и, в частности, за его игрой.

Надеюсь, в скором времени ему удастся перебраться на североамериканский континент», – приводит слова турецкого баскетболиста N1info.

23-летний Муса в текущем розыгрыше Евролиги принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 15,2 очка, 2,8 подбора и 2,7 передачи за 24 минуты на площадке.

Напомним, Джанан с 2018 по 2020 год выступал за клуб НБА «Бруклин Нетс», где набирал в среднем 4,3 очка в 49 проведённых играх.